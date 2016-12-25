Самый высокооплачиваемый футбольный тренер Европы - Луис Энрике

Французское издание L'Equipe составило список самых высокооплачиваемых тренеров футбольных клубов Европы (сумма в миллионах евро, без вычета налогов).
1. Луис Энрике ("Барселона") - 1,56 миллиона евро в месяц
2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 1.48
3. Жозе Моуриньо ("Манчестер Юнайтед") - 1.36
4. Карло Анчелотти ("Бавария") - 1
5. Арсен Венгер ("Арсенал") - 0,82
6. Диего Симеоне ("Атлетико") - 0,77
7. Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 0,691
8. Антонио Конте ("Челси") - 0.641
9. Зинедин Зидан ("Реал") - 0,449
10. Унаи Эмери (ПСЖ) - 0,42