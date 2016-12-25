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Спорт

Самый высокооплачиваемый футбольный тренер Европы - Луис Энрике

время публикации: 10:04 | последнее обновление: 10:04 блог версия для печати фото
Самый высокооплачиваемый футбольный тренер Европы - Луис Энрике

Французское издание L'Equipe составило список самых высокооплачиваемых тренеров футбольных клубов Европы (сумма в миллионах евро, без вычета налогов).

1. Луис Энрике ("Барселона") - 1,56 миллиона евро в месяц

2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 1.48

3. Жозе Моуриньо ("Манчестер Юнайтед") - 1.36

4. Карло Анчелотти ("Бавария") - 1

5. Арсен Венгер ("Арсенал") - 0,82

6. Диего Симеоне ("Атлетико") - 0,77

7. Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 0,691

8. Антонио Конте ("Челси") - 0.641

9. Зинедин Зидан ("Реал") - 0,449

10. Унаи Эмери (ПСЖ) - 0,42

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