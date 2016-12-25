25 декабря 2016 г.
последняя новость: 10:25
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:04 Самый высокооплачиваемый футбольный тренер Европы - Луис Энрике
09:26 На заправке неизвестный избил бывшего чемпиона мира по боксу
09:14 Опрос ВВС: лучший пилот года - Льюис Хэмилтон, разочарование года - Себастьян Феттель
07:43 Столичный "Апоэль" обыграл тель-авивских одноклубников
07:26 "Ирони" поздравил Томера Каштана с днем рождения, победив "Бейтар"
20:13 "Маккаби" победил южан: обзор матчей чемпионата Израиля
17:28 В автокатастрофе погиб 36-летний бывший игрок сборной Франции
17:09 Кирсан Илюмжинов: на проведение матча за шахматную корону претендуют Япония и Сингапур
16:54 Нир Битон помог "Селтику" победить в Хэмилтоне. "Рейнджерс" одолел "Инвернесс"
13:27 Айнарс Багатскис стал главным тренером "Маккаби"
Спорт

"Ирони" поздравил Томера Каштана с днем рождения, победив "Бейтар"

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 07:32 блог версия для печати фото
"Ирони" поздравил Томера Каштана с днем рождения, победив "Бейтар"

В матче 15-го тура чемпионата Израиля по футболу "Ирони" (Кирьят-Шмона) победил столичный "Бейтар" 2:0. Это отличный подарок на день рождения тренеру северян.

Первый опасный момент создали гости. Веред прострелил. Абухацера с линии вратарской бил в дальний угол, но промахнулся.

На 25-й минуте следует прострел. Серия рикошетов. Мяч оказался у Ахмада Абеда, который пробил низом метров с 15 1:0. На 28-й минуте Эзекиэль Ндуасель вышел один на один, Борис Кляйман парировал мяч.

На 34-й минуте Офир Криаф эффектно подрезал мяч. Кляйман в красивом прыжке мяч отбил. А защитник нанес удар через себя, выбивая мяч в поле.

На 49-й минуте хозяева подали угловой. Ахмед Абед пробил головой. Маурисиу коленом подправил мяч в сетку 2:0.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 декабря 2016 г.
"Маккаби" победил южан: обзор матчей чемпионата Израиля
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 декабря 2016 г.
Нир Битон помог "Селтику" победить в Хэмилтоне. "Рейнджерс" одолел "Инвернесс"
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 декабря 2016 г.
Китайский клуб предлагает 20 миллионов долларов за израильского нападающего
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 декабря 2016 г.
Женщина-судья стала соавтором гола в чемпионате Германии
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 декабря 2016 г.
Суперкубок Италии: в Дохе "Милан" в серии пенальти победил "Ювентус"
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 декабря 2016 г.
Нападающий "Дженоа" повторил 79-летний рекорд легендарного Амедео Амадеи
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2016 г.
Мальтийский клуб обвинил хорватского вратаря в сдаче матча. Тот обвинил президента клуба в похищении







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016