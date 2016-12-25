"Ирони" поздравил Томера Каштана с днем рождения, победив "Бейтар"

В матче 15-го тура чемпионата Израиля по футболу "Ирони" (Кирьят-Шмона) победил столичный "Бейтар" 2:0. Это отличный подарок на день рождения тренеру северян.

Первый опасный момент создали гости. Веред прострелил. Абухацера с линии вратарской бил в дальний угол, но промахнулся.

На 25-й минуте следует прострел. Серия рикошетов. Мяч оказался у Ахмада Абеда, который пробил низом метров с 15 1:0. На 28-й минуте Эзекиэль Ндуасель вышел один на один, Борис Кляйман парировал мяч.

На 34-й минуте Офир Криаф эффектно подрезал мяч. Кляйман в красивом прыжке мяч отбил. А защитник нанес удар через себя, выбивая мяч в поле.

На 49-й минуте хозяева подали угловой. Ахмед Абед пробил головой. Маурисиу коленом подправил мяч в сетку 2:0.