На заправке неизвестный избил бывшего чемпиона мира по боксу

На автозаправке в Манагуа неизвестный избил бывшего чемпиона мира по боксу Рикардо Майоргу, сообщает BoxingScene.com.

Ссора вспыхнула в очереди на заправку. Неизвестный достал биту и нанес боксеру несколько ударов, в том числе по лицу. Затем нападавший скрылся с места происшествия.

Легендарный "Матадор" провел на профессиональном ринге 42 боя (в 9 проиграл). Последний поединок состоялся в августе прошлого года.

Рикардо Майорга был чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBA (2002-03) WBC (2003) и в первом среднем весе по версии WBC (2005-06).