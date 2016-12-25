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Спорт

СМИ: "Маккаби" приобрел игрока молодежной сборной Сербии

время публикации: 15:49 | последнее обновление: 15:49 блог версия для печати фото
СМИ: "Маккаби" приобрел игрока молодежной сборной Сербии

Сербские СМИ сообщают, что тель-авивский "Маккаби" завершил переговоры по приобретению игрока "Црвены Звезды" и молодежной сборной Сербии Михайло Ристича.

По данным телеканала Sport5, переход 21-летнего хавбека обойдется "желтым" в 2,2 миллиона евро.

Михайло Ристич играл за детские и юношеские команды клубов "Партизан" (Донья Трнова) и "Рудар" (Углевик).

В 2013 году он перешел в "Црвену Звезду".

Михайло Ристич выступает за молодежную сборную Сербии. В сентябре 2016 года он сыграл за национальную сборную в товарищеском матче против сборной Катара.

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