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Спорт

Адвокат: количество клостебола в организме Терезы Йохауг незначительно

время публикации: 15:21 | последнее обновление: 15:21 блог версия для печати фото
Адвокат: количество клостебола в организме Терезы Йохауг незначительно

В Осло начались слушания по делу о применении допинга легендарной лыжницей Терезой Йохауг.

Легендарная спортсменка попалась на использовании анаболика клостебола.

Адвокат Нильяс Кьяер, представляющий интересы Норвежского антидопингового агентства, заявил, что содержание запрещенного препарата в организме спортсменки незначительно - 13 нанограмм на миллилитр, сообщает Vasabladet.

"Проба взята в 6 утра 16 сентября 2016 года. Содержание препарата в допинг-пробах А и В одинаково", - сказал он.

Эксперт по допингу Ингор Лерейм сказал в интервью местным СМИ, что такое количество клостебола не может дать значительный эффект.

Напомним, Тереза Йохауг заявила, что приняла запрещенный препарат не умышленно. Тереза сказала, что использовала крем "Трофодермин" против солнечных ожогов, который дал ей доктор сборной.

Тереза Йохауг – чемпионка Ванкуверской олимпиады, семикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира.

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