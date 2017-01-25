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Спорт

Кандидат на звание "Бой года": нокаут на четвертой секунде

время публикации: 10:12 | последнее обновление: 10:12 блог версия для печати фото
Кандидат на звание "Бой года": нокаут на четвертой секунде

Ничем не примечательный турнир ММА Munja Fighting Championship, проходивший в Хорватии, неожиданно привлек внимание любителей единоборств всего мира.

Виной тому македонский боец Блазо Дардов, проводивший второй бой в рамках ММА.

Он уже на четвертой секунде боя нокаутировал хорвата Плеурата Смайли.

Соперники ринулись друг на друга в центре ринга. Македонец нанес два удара в голову соперника, а затем еще трижды ударил уже упавшего хорвата. Затем судья остановил поединок.

Видео поединка можно посмотреть на YouTube.

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