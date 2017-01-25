Кандидат на звание "Бой года": нокаут на четвертой секунде

Ничем не примечательный турнир ММА Munja Fighting Championship, проходивший в Хорватии, неожиданно привлек внимание любителей единоборств всего мира.
Виной тому македонский боец Блазо Дардов, проводивший второй бой в рамках ММА.
Он уже на четвертой секунде боя нокаутировал хорвата Плеурата Смайли.
Соперники ринулись друг на друга в центре ринга. Македонец нанес два удара в голову соперника, а затем еще трижды ударил уже упавшего хорвата. Затем судья остановил поединок.
Видео поединка можно посмотреть на YouTube.