Умер известный хоккеист, бывший капитан киевского "Сокола"

23 января на 64-м году жизни скончался известный хоккеист и тренер Анатолий Демин, сообщает агентство УНИАН.

Он в 1976-85 годах играл в киевском "Соколе", в 1978-82 годах был капитаном команды.

В составе киевского клуба Анатолий Демин провел 303 матча, в которых забил 96 шайб и сделал 43 результативные передачи.

Бронзовый призер чемпионата СССР 1985 года.

Также Анатолий Демин выступал за "Нефтянник" (Ухта), "Спартак" (Москва) и "Фельдкирх" (серебряный призер чемпионата Австрии 1986 года).

По окончании карьеры игрока Демин работал тренером в "Соколе" и "Донбассе", а также тренировал молодежную сборную Украины.