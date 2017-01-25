От сердечного приступа умер украинский велогонщик, живший и тренировавшийся в Израиле

23 января от сердечного приступа скончался 31-летний украинский велогонщик Дмитрий Грабовский, сообщает "Сегодня".
Он - трехкратный чемпион Европы среди юниоров (2002 и 2004 годы - командная гонка преследования, 2003 - скрэтч).
Дмитрий Грабовский - победитель молодежных чемпионатов Европы 2005 и 2006 годов (раздельная гонка). Он - неоднократный призер юниорских и молодежных чемпионатов мира.
В 2007-09 годах украинец выступал за бельгийскую команду Quick Step-Innergetic.
В последнее время Дмитрий Грабовский жил и тренировался в Израиле.