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Спорт

Историческая победа "Жальгириса" над ЦСКА. Унизительное поражение "Маккаби"

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
Историческая победа "Жальгириса" над ЦСКА. Унизительное поражение "Маккаби"

Состоялись матчи 19-го тура группового турнира Евролиги УЛЕБ. "Жальгирис" впервые за 17 лет победил ЦСКА в матче Евролиги 79:74. "Панатинаикос" победил "Барселону" 71:65.

УНИКС (Казань, Россия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 81:86

Галатасарай (Стамбул, Турция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 102:63

Жальгирис (Каунас, Литва) - ЦСКА (Москва, Россия) 79:74

Последний раз "Жальгирис" победил ЦСКА в матче Евролиги в январе 2000 года.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Барселона (Испания) 71:65

Баскония (Витория, Испания) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 69:87

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