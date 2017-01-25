Историческая победа "Жальгириса" над ЦСКА. Унизительное поражение "Маккаби"

Состоялись матчи 19-го тура группового турнира Евролиги УЛЕБ. "Жальгирис" впервые за 17 лет победил ЦСКА в матче Евролиги 79:74. "Панатинаикос" победил "Барселону" 71:65.
УНИКС (Казань, Россия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 81:86
Галатасарай (Стамбул, Турция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 102:63
Жальгирис (Каунас, Литва) - ЦСКА (Москва, Россия) 79:74
Последний раз "Жальгирис" победил ЦСКА в матче Евролиги в январе 2000 года.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Барселона (Испания) 71:65
Баскония (Витория, Испания) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 69:87