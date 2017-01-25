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Спорт

Кубок Европы: израильтяне проиграли в Венгрии

время публикации: 21:23 | последнее обновление: 21:26 блог версия для печати фото
Кубок Европы: израильтяне проиграли в Венгрии

В матче шестого тура второго раунда Кубка Европы ФИБА "Бней Герцлия" в гостях уступила венгерскому "Керменду" 88:91.

Первую четверть уверенно выиграли хозяева 21:13. Во второй шла равная борьба. После 20 минут 41:33.

В третьей четверти гости сумели отыграться 62:62. В последние 10 минут борьба была равной и упорной - 74:74, 79:79. За две минуты до финальной сирены венгры вырвались вперед 82:79 и преимущества уже не упустили. Хотя за 7 и за 4 секунды до конца встречи оно составляло одно очко - 87:86 и 89:88.

"Керменд": Стерлинг Дюпре Гиббс (16 + 5 передач), Пэрриш Петти (16 + 7 подборов + 5 передач), Терри Аллен (14), Балинт Хорти (10), Джордан Лавридж (10), Ленцель Смит (10)

"Бней Герцлия": Джефф Эдриен (18 + 12 подборов), Авирам Зельковиц (17), Торин Грин (14 + 10 передач + 7 подборов), Халил Канацевич (14 + 7 подборов), Ор Леуми (13)

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