На 32-м году жизни умер российский следж-хоккеист, призер Сочинской паралимпиады

24 июня на 32-м году жизни от инфаркта скончался нападающий следж-хоккейного клуба "Югра" Андрей Двинянинов, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее он выступал за клуб "Удмуртия".

Хоккеист скончался в деревне Постол, неподалеку от Ижевска. По словам близких, Андрею стало плохо по пути в магазин. "Скорая помощь" прибыла на место событий через полтора часа, сообщает udmurt.media.

Мужчина умер через полчаса после этого.

Андрей Двинянинов - трехкратный чемпион России, серебряный призер Сочинской паралимпиады, трехкратный серебряный призер чемпионатов России.