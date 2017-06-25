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Спорт

На 32-м году жизни умер российский следж-хоккеист, призер Сочинской паралимпиады

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 09:51 блог версия для печати фото
Сборная России по следж-хоккею. Сочинская паралимпиада

24 июня на 32-м году жизни от инфаркта скончался нападающий следж-хоккейного клуба "Югра" Андрей Двинянинов, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее он выступал за клуб "Удмуртия".

Хоккеист скончался в деревне Постол, неподалеку от Ижевска. По словам близких, Андрею стало плохо по пути в магазин. "Скорая помощь" прибыла на место событий через полтора часа, сообщает udmurt.media.

Мужчина умер через полчаса после этого.

Андрей Двинянинов - трехкратный чемпион России, серебряный призер Сочинской паралимпиады, трехкратный серебряный призер чемпионатов России.

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