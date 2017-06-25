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Спорт

Австралийцы удивили чилийцев, но выбыли из борьбы

время публикации: 21:07 | последнее обновление: 21:07 блог версия для печати фото
Гол австралийцев
Гол чилийцев
В Москве в последнем матче группового турнира Кубка конфедераций сборные Чили и Австралии сыграли вничью 1:1

В Москве в последнем матче группового турнира Кубка конфедераций сборные Чили и Австралии сыграли вничью 1:1.

Чили: Браво, Исла, Пауло Диас, Хара, Мена, Фуэнсалида (Родригес, 46), Сильва, Видаль, Арангис (Эрнандес, 46), Санчес, Варгас (Марсело Диас, 82)

Австралия: Райан, Ирвайн, Райан Макгоуан, Сэйнсбери (Райт, 72), Бехич, Троизи, Миллиган, Луонго, Крус, Кэйхилл (Леки, 57), Юрич (Макларен, 62)

Австралийцы провели великолепный матч и могли сотворить сенсацию, но класс сборной Чили выше, что и сказалось на результате.

На 42-й минуте Браво долго перепасовывался со своими защитниками и в итоге допустил ошибку. Он послал мяч в центре поля. А двое австралийцев "накрыли" игрока, принимавшего мяч. Быстрая атака. Бывший форвард "Ньюкасла" и "Ювентуса" Джеймс Троизи (Мельбурн Виктори) перебросил мяч через вратаря 0:1.

На 67-й минуте чилийцы перехватили мяч в центре поля и провели сумбурную атаку с падениями, рикошетами и т.д. Мяч оказался у Мартина Родригеса (Крус Асуль), протолкнувшего мяч в сетку 1:1.

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