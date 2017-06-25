Первое в истории удаление при помощи видеоповтора. Немцы победили сборную Камеруна

В Сочи в последнем матче группового турнира Кубка конфедераций сборная Германии одолела камерунцев 3:1. Тимо Вернер стал первым игроком сборной Германии, оформившим дубль в матче Кубка конфедераций.

В полуфинале в Сочи немцы сыграют со сборной Мексики.

Германия: тер Штеген, Киммих, Гинтер, Зюле, Рюдигер, Платтенхардт, Демирбай (Брандт, 77), Руди (Хенрикс, 74), Эмре Джан, Дракслер (Юнес, 80), Вернер

Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаде-Нгаджюи, Фай, Бассогог (Токо-Экамби, 82), Сиани, Замбо, Джум (Нгамале, 58), Муканджо (Гиоата, 70), Абубакар

В первом тайме шла равная борьба практически без опасных моментов. "Неукротимые львы" несколько раз проводили перспективные атаки, но отсутствие последнего паса сводило на нет все их усилия. В обороне камерунцы минут 40 отыграли безупречно. Отлично на протяжении всей встречи играл Ондоа (несмотря на три пропущенных мяча).

А вот перед самым перерывом соперники обменялись голевыми моментами. Немецкий форвард забрался в оффсайд и его гол не был бы засчитан (Ондоа парировал мяч после удара с близкого расстояния).

На 44-й минуте Бассогог с линии вратарской пробил под перекладину. Тер Штеген сумел перевести мяч на угловой.

А вот во втором тайме преимущество немцев сомнений не вызывало.

На 48-й минуте Дракслер сделал пяткой пас Керему Демирбаю (Хоффенхайм). Тот пробил с линии штрафной под перекладину 1:0.

На 64-й минуте Сиани и Джан пошли друг на друга с высоко поднятыми ногами. Судья камерунца удалил. Затем после просмотра видеоповтора судья отменил удаление Сиани, но удалил Эрнеста Мабуку (Жилина, Словакия).

Через две минуты следует навес во вратарскую. Тимо Вернер (Лейпциг) в падении пробил головой 2:0.

На 78-й минуте Нгамале прострелил. Винсент Абубакар (Порту, в этом сезоне на правах аренды играл за Бешикташ) головой отправил мяч в сетку 2:1.

На 81-й минуте Вернер оформил дубль 3:1.