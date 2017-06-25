Гай Гудес согласовал условия контракта с "Маккаби"

Гай Гудес согласовал условия контракта с тель-авивским "Маккаби". Он будет помощником главного тренера "желтых" Невена Спахии, сообщает Sport5.

Главный тренер "Маккаби" прибудет в Израиль в ближайший четверг, 29 июня.

Напомним, одним из условий подписания контракта с "Маккаби" Невеном Спахией было то, что его помощником будет Гай Гудес, с которым он работал в клубе в 2006-07 годах.

Гай Гудес в 1990-97 году выступал за тель-авивский "Маккаби".

В 2006-08 и 2010-14 годах он был помощником главного тренера "желтых", а в 2014-15 годах был главным тренером клуба (уволен в ноябре 2015 года после поражения от ашдодского "Маккаби").