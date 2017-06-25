Сенсации не произошло: немцы и чилийцы вышли в полуфинал

Завершился групповой турнир Кубка конфедераций. Из группы В в полуфинал вышли сборные Германии и Чили.

Немцы сыграют в полуфинале с мексиканцами, а чилийцы встретятся с португальцами.

Итоговое положение команд. Германия 7 очков, Чили 5, Австралия 2, Камерун 1.

Немцы во втором тайме дожали сборную Камеруна 3:1.

Чилийцы сыграли вничью с австралийцами 1:1. "Соккеруз" вели в счете, но для выхода в полуфинал нужна была победа с разницей в два мяча. Забить второй австралийцы не смогли. А чилийцы сумели отыграться.