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Все смешалось в группе С: немцы и итальянцы вышли в полуфинал

время публикации: 07:45 | последнее обновление: 07:45 блог версия для печати фото
Все смешалось в группе С: немцы и итальянцы вышли в полуфинал

Определились все участники плэй-офф молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года), который проходит в Польше.

В полуфиналах, которые состоятся 27 июня, встретятся Англия - Германия и Испания - Италия.

Итоговая таблица группы С: Италия, Германия по 6 очков, Дания, Чехия по 3.

Чехия - Дания 2:4

Чехи после сенсационной победы над итальянцами всерьез претендовали на выход в плэй-офф. Нужная была победа над Данией, утратившей шансы на выход в полуфинал. Но все пошло по другому сценарию.

На 23-й минуте Зохоре протаранил оборону чехов и скинул мяч в центр. У линии вратарской бывший хавбек "Аякса" Лукас Андерссен (Грассхоппер) обыграл защитника, а затем в падении послал мяч в сетку 0:1.

Через 4 минуты Патрик Шик (Сампдория) с линии штрафной пробил под перекладину 1:1.

На 35-й минуте Педерсен перехватил мяч на своей половине поля, промчался по флангу к чужой штрафной и прострелил. Кеннет Зохоре (Кардифф Сити) в падении переправил мяч в ворота 1:2.

На 54-й минуте чехи подали угловой. Датчане вынесли мяч. Пошла "атака вторым темпом". Янкто навесил. Томаш Хоры с угла вратарской нанес удар головой 2:2.

На 73-й минуте Нильсен прострелил. Мяч попал в пятку защитнику и отскочил к Зохоре, который оказался один перед воротами. Форвард, забивший в этом сезоне 12 голов в Чемпионшипе, с линии вратарской не промахнулся 2:3.

На первой минуте компенсированного времени Йенсен совершил сольный проход и направил мяч в штрафную. Зохоре прострелил. Маркус Ингвартсен (Норшелланн) забил 2:4.

Италия - Германия 1:0

Гол, который вывел итальянцев в полуфинал, на 30-й минуте забил Федерико Бернардески (Фиорентина).

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