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Спорт

Командный чемпионат Европы: Анна Князева-Миненко выиграла соревнования в тройном прыжке

время публикации: 08:29 | последнее обновление: 08:29 блог версия для печати фото
Командный чемпионат Европы: Анна Князева-Миненко выиграла соревнования в тройном прыжке

В Тель-Авиве проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике (вторая лига). В нем принимают участие сборные Израиля, Словении, Австрии, Хорватии, Кипра, Венгрии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Сербии, Словакии.

Две сильнейшие сборные выйдут в первую лигу, три слабейшие - вылетят в третью.

В беге на 3000 метров Адва Коэн заняла второе место. В финальном забеге победила Зита Каскер (Венгрия).

Дональд Блэйр-Сэнфорд занял третье место в беге на 400 метров. Победил словенец Лука Янежич. На втором месте латвиец Янис Лейтис.

Анна Князева-Миненко победила в тройном прыжке с результатом 14.17 м.

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