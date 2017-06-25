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Вице-спикер Думы, сын Владимира Жириновского, предложил "дать в морду" Юрию Жиркову

время публикации: 06:35 | последнее обновление: 07:45 блог версия для печати фото
Вице-спикер Думы, сын Владимира Жириновского, предложил "дать в морду" Юрию.Жиркову

Накануне сборная России в очередной раз разочаровала своих поклонников, не сумев выйти в полуфинал Кубка конфедераций.

В последнем матче группового турнира россияне проиграли мексиканцам 1:2 и заняли третье место в группе А.

Во втором тайме за удар соперника локтем в лицо был удален Юрий Жирков.

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев раскритиковал опытного футболиста.

"Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись", - приводит его слова "Чемпионат".

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