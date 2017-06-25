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Спорт

Bellator: Мэтт Митрион нокаутировал Федора Емельяненко

время публикации: 06:51 | последнее обновление: 07:07 блог версия для печати фото
Bellator: Мэтт Митрион нокаутировал Федора Емельяненко

В одном из двух главных боев турнира Bellator 180, который проходит в "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, Мэтт Митрион в первом раунде нокаутировал Федора Емельяненко.

Напомним, этот бой должен был состояться в феврале, но Мэтт Митрион попал в больницу - у него в почках обнаружили камни.

Бой начался осторожно.

Затем был обоюдный нокдаун. Оба бойца нанесли удары в челюсть. Американец попал точнее. Удар россиянина прошел по касательной.

Митрион опомнился первым, повалил "Последнего императора" и стал добивать. Судья остановил поединок.

Это пятое поражение Федора (при 36 победах) в ММА. Мэтт одерживает 12 победу (при 5 поражениях).

Дебют Федора Емельяненко в Bellator вышел неудачным. Стоит отметить, что турнир в легендарном "Мэдисон сквер гарден" был богат на сюрпризы. Зак Фримэн на первой минуте боя "удушил" восходящую звезду ММА Аарона Пико. Крушение фаворита заняло менее 30 секунд.

Брент Примус неожиданно завоевал чемпионский пояс в легком весе, победив Майкла Чандлера. Чандлер оступился, повредил ногу и не смог продолжить бой.

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