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Спорт

СМИ: сборная России, участвовавшая в чемпионате мира 2014 года, подозревается в употреблении допинга

время публикации: 06:15 | последнее обновление: 06:15 блог версия для печати фото
СМИ: сборная России, участвовавшая в чемпионате мира 2014 года, подозревается в употреблении допинга

ФИФА проводит расследование в отношении сборной России, участвовавшей в чемпионате мира 2014 года, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что подозреваются 34 российских футболиста, в том числе 23 игрока сборной.

В статье говорится, что впервые в истории подозревается целая команда, тем более - национальная сборная.

Источник сказал, что в распоряжении ФИФА есть доказательства и подробные досье.

Напомним, сборная России не сумела выйти из группы на чемпионате мира 2014 года.

Состав сборной России на том турнире.

Вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов.

Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов.

Нападающие: Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков

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