СМИ: сборная России, участвовавшая в чемпионате мира 2014 года, подозревается в употреблении допинга

ФИФА проводит расследование в отношении сборной России, участвовавшей в чемпионате мира 2014 года, сообщает Daily Mail.
Издание отмечает, что подозреваются 34 российских футболиста, в том числе 23 игрока сборной.
В статье говорится, что впервые в истории подозревается целая команда, тем более - национальная сборная.
Источник сказал, что в распоряжении ФИФА есть доказательства и подробные досье.
Напомним, сборная России не сумела выйти из группы на чемпионате мира 2014 года.
Состав сборной России на том турнире.
Вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков.
Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов.
Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов.
Нападающие: Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков