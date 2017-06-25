СМИ: сборная России, участвовавшая в чемпионате мира 2014 года, подозревается в употреблении допинга

ФИФА проводит расследование в отношении сборной России, участвовавшей в чемпионате мира 2014 года, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что подозреваются 34 российских футболиста, в том числе 23 игрока сборной.

В статье говорится, что впервые в истории подозревается целая команда, тем более - национальная сборная.

Источник сказал, что в распоряжении ФИФА есть доказательства и подробные досье.

Напомним, сборная России не сумела выйти из группы на чемпионате мира 2014 года.

Состав сборной России на том турнире.

Вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов.

Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов.

Нападающие: Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков