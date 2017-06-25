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Спорт

Йоси Бенаюн будет играть в "Бейтаре" под номером 15

время публикации: 16:40 | последнее обновление: 16:40 блог версия для печати фото
Йоси Бенаюн будет играть в "Бейтаре" под номером 15

Один из самых выдающихся игроков израильского футбола Йоси Бенаюн продолжит карьеру в "Бейтаре". Он подписал со столичным клубом однолетний контракт, сообщает Sport5.

Он уже провел тренировку в новом клубе и примет участие в ближайшем товарищеском матче.

В новом клубе он будет выступать под номером 15.

Йоси Бенаюн выступал за клубы "Апоэль" (Беэр-Шева), "Маккаби" (Хайфа) (двукратный чемпион Израиля), "Расинг" (Сантандер), "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Челси" (победитель Лиги Европы 2013 года), "Арсенал", "Куинз Парк Рейнджерс", "Маккаби" (Тель-Авив).

В 2001 году он был признан лучшим футболистом Израиля.

С 1998 года Йрси Бенаюн выступает за национальную сборную Израиля.

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