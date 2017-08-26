Фигурное катание: на этапе Гран-при в Австралии израильтянка заняла 17-е место

В Брисбене, Австралия, состоялся первый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях юниоров победил представляющий США 17-летний уроженец Санкт-Петербурга Алексей Красножон.

На втором и третьем местах россияне Роман Савосин и Егор Рухин.

В соревнованиях юниорок первое и второе места заняли россиянки Александра Трусова и Анастасия Гулякова. На третьем месте японка Рико Такино.

Представляющая Израиль 15-летняя уроженка Нью-Йорка Софи Абрамс заняла 17-е место. Ее тренируют Галит Хаит и Николай Морозов.

В соревнованиях танцевальных пар победили россияне Софья Полищук и Николай Вахнов. На втором месте канадцы Марджори Лайо и Закари Лага, на третьем - россияне Элищзабета Худайбердыева и Никита Назаров.

Четвертое место заняли американцы Элиана Гропман и Ян Соммервиль.