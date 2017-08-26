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Спорт

Исламский наставник, "спасающий" брак боксера Амира Хана, отказался встретиться с его женой

время публикации: 19:45 | последнее обновление: 19:49 блог версия для печати фото

Известный британский боксер пакистанского происхождения, Амир Хан, некоторое время назад неприятно поразил поклонников, устроив публичную перебранку в сети Twitter со своей женой, американской моделью Фарьял Макдум, сообщает Daily Mail.

В результате супруги, обвинив друг друга в измене, пришли к решению развестись. Однако спустя несколько недель Амир Хан заявил во всеуслышание, что, стремясь спасти свой брак, обратился к исламскому духовному лидеру, эксперту по шариату, Пиру Шаами.

Боксер пригласил Шаами к себе для проведения "дуа" – особой молитвы, читающейся в сложной житейской ситуации.

Фарьял Макдум также обратилась к духовному лидеру за поддержкой, предложив ему встретиться наедине, однако Шаами отказал модели, заявив, что не станет с ней встречаться, если она придет на "свидание" без сопровождения мужчины.

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