Месси установил рекорд и не реализовал пенальти

В матче второго тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях обыграл "Алавес" 2:0. Оба мяча забил Лионель Месси.

"Алавес": Пачеко, Вигарай, Эли, Алексис, Педраса, Пина, Ману Гарсия, Вакасо (Зидан, 78), Ромеро, Собрино (Сантос, 78), Ибаи Гомес (Бурги, 67)

"Барселона": Тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 88), Видаль (Алькасер, 57), Месси, Деулофеу (Денис Суарес, 71)

Каталонцы контролировали мяч, но долгое время не могли забить. Луис Суарес в матче не участвовал. К тому же, хорошо играл голкипер хозяев.

"Алавес" мог открыть счет. Собрино вышел один на один, но пробил точно во вратаря.

На 39-й минуте Месси не реализовал пенальти. Вратарь мяч отразил.

Во втором тайме свое веское слово сказал Лионель Месси. На 55-й минуте мяч после его удара задел защитника и оказался в сетке 0:1. На 66-й минуте Алькасер перехватил мяч и сделал пас. Месси оформил дубль 0:2.

Лионель Месси стал первым игроком, забившим 350 мячей в матчах Ла Лиги.