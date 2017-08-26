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Спорт

Bellator182: россиянин победил нокаутом. Израильтянин проиграл

время публикации: 12:23 | последнее обновление: 12:23 блог версия для печати фото
Андрей Корешков

В Вероне, Нью-Йорк, состоялся турнир Bellator182. В главном поединке вечера экс-чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков техническим нокаутом в первом раунде победил американца Чиди Нжокуани.

Боец из Омска был чемпионом в полусреднем весе, но утратил его на турнире Bellator164, который проводился в Израиле в ноябре прошлого года. В третьем раунде его нокаутировал Дуглас Лима.

В соглавном событии Фернандо Гонсалес, не имевший преимущества в первых двух раундах, на 62-й секунде третьего "гильотиной" победил Бреннана Уорда.

Восходящая звезда Эй Джи Макки уверенно победил по очкам Блэйра Тагмена. Счет 30:26 (дважды), 30:27.

21-летняя бразильянка Бруна Эллен победила по очкам американку Вету Артеагу. Счет по всем карточкам 29:28. Двое судей отдали предпочтение воительнице из Бразилии.

Бывший чемпион World Series of Fighting, уроженец Москвы Георгий Караханян нокаутировал во втором раунде Даниэля Пинеду.

Израильтянин Ноам "Нео" Лаат проиграл американцу Генри Корралесу. Счет по карточкам 29:28 (дважды), 30:27.

Россиянин Вадим Немков в первом раунде нокаутировал Филиппа "Монстра" Линса.

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