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Киевское "Динамо" отказалось ехать на матч в Мариуполь

время публикации: 08:16 | последнее обновление: 08:19 блог версия для печати фото
Киевское "Динамо" отказалось ехать на матч в Мариуполе

Руководство киевского "Динамо" приняло решение не везти команду в Мариуполь на матч седьмого тура чемпионата Украины по соображениям безопасности, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении говорится: ""Динамо" заранее проинформировало ФК "Мариуполь" о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе. Ссылаясь, в соответствии с требованиями закона и регламента безопасности ФИФА, на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов".

Игра должна пройти 27 августа.

Будет ли матч перенесен не сообщается.

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