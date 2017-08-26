Киевское "Динамо" отказалось ехать на матч в Мариуполь

Руководство киевского "Динамо" приняло решение не везти команду в Мариуполь на матч седьмого тура чемпионата Украины по соображениям безопасности, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении говорится: ""Динамо" заранее проинформировало ФК "Мариуполь" о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе. Ссылаясь, в соответствии с требованиями закона и регламента безопасности ФИФА, на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов".

Игра должна пройти 27 августа.

Будет ли матч перенесен не сообщается.