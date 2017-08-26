Дубль Роберта Левандовски. "Волки" обыграли команду Талеба Таватхи

Состоялись матчи второго тура чемпионата Германии. "Бавария" в гостях обыграла "Вердер" 2:0. "Байер" сыграл вничью 2:2 с "Хоффенхаймом".
Вердер (Бремен) - Бавария (Мюнхен) 0:2
"Музыканты" продержались 72-й минуты. Затем в течение 4 минут Роберт Левандовски оформил дубль.
Айнтрахт (Франкфурт) - Вольфсбург 0:1
Талеб Таватха (Айнтрахт) вышел на замену на 78-й минуте.
Победу "волкам" принес точный удар Даниэля Дидави на 27-й минуте.
Байер (Леверкузен) - Хоффенхайм 2:2
Аугсбург - Боруссия (Менхенгладбах) 2:2
Штутгарт - Майнц 1:0