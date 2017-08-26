Два "видеопенальти". Проигрывая 0:2 на 7-й минуте, "Ювентус" победил

В матче второго тура чемпионата Италии "Ювентус" одержал волевую победу над "Дженоа" 4:2. На 7-й минуте матча генуэзцы вели в счете 2:0.

Первая атака в матче завершилась голом. На первой минуте Горан Пандев прострелил. Кьеллини неудачно подставил ногу. Мяч попал в Пьянича и отскочил в сетку 1:0.

На 7-й минуте после совещания с видеоассистентом судья назначил пенальти, который реализовал болгарин Андрей Галабинов, недавно перешедший из "Новары" 2:0.

На 14-й минуте Игуаин направил мяч в штрафную. Пьянич сделал передачу. Дибала пробил в ближний угол 2:1. На 45-й минуте судья назначил 11-метровый в ворота хозяев (также после консультации с видеоассистентом). Дибала сравнял счет 2:2.

На 62-й минуте Манджукич сделал пас в штрафную. Куадрадо красиво обыграл защитника и послал мяч в дальний угол 2:3. На второй минуте компенсированного времени Дибала сильно пробил в ближний угол 2:4.