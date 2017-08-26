Потрясающий удар Дэниэлса. 10 минут компенсированного времени: гол на 7-й, удаление - на 9-й

В матче третьего тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Борнмутом" 2:1. Рахим Стерлинг забил победный гол на седьмой минуте компенсированного времени, а на девятой - был удален.

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, Кук, Мингс, Гослинг, Сермен, Артер, Дефо (Афобе, 73, Муссе, 90), Кинг

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Отаменди, Данилу, Менди, Сильва (Стоунс, 90), Фернандинью, Де Брейне, Стерлинг, Бернарду Силва (Агуэро, 66), Габриэл Жезус (Сане, 82)

На 13-й минуте Чарли Дэниэлс от боковой линии штрафной нанес великолепный удар в дальнюю "девятку" 1:0. Тут же Дефо мог удвоить преимущество хозяев, нанося удар слету. Но Эдерсон Мораэш мяч отразил.

На 21-й минуте Давид Силва вывел Габриэля Жезуса один на один. Тот несильно, но точно катнул мяч в угол ворот 1:1.

На седьмой минуте компенсированного времени Рахим Стерлинг забил гол 1:2. Он бурно праздновал гол, получил вторую желтую карточку и был удален.