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Спорт

Кавани забил два мяча. Парижане разгромили "зеленых"

время публикации: 09:59 | последнее обновление: 09:59 блог версия для печати фото
Кавани забил два мяча. Парижане разгромили "зеленых"

В матче четвертого тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" разгромил "Сент-Этьен" 3:0. Два мяча в ворота бывшего кипера "Монако" Стефана Руффье забил Эдинсон Кавани.

"Пари Сен-Жермен": Ареола, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Кюрзава (Берчиче, 80), Тиагу Мотта, Пасторе (Ло Сельсо, 84), Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 83), Кавани, Неймар

"Сент-Этьен": Рюффье, Пьер-Габриэль, Теофиль-Катрин, Перрен, Янко, Сельнес, Маига (Пажо, 66), Габриэл Силва (Лакруа, 72), Амума (Таннан, 78), Бамба, Дабо

На 20-й минуте Кавани реализовал пенальти 1:0.

На 51-й минуте парижане подали штрафной. Маркиньос, хотя его и сбил защитник, успел сбросить мяч. Тиагу Мотта в падении пробил с линии вратарской 2:0.

На 73-й минуте Бамба вышел один на один. Ареола парировал мяч.

На 74-й минуте Кавани пробил из-за пределов штрафной. Лоик Перрен неудачно подставил ногу, послав мяч в ближний верхний угол своих ворот. Руффье сумел среагировать и отразить мяч. На 85-й минуте Юри Берчиче опасно прострелил. Кавани не дотянулся до мяча, чтобы отправить его в пустые ворота.

На 89-й минуте Неймар перевел мяч на фланг. Монье прострелил. Кавани замкнул передачу на дальней штанге 3:0.

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