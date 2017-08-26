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Спорт

Конор Макгрегор тяжелее Флойда Мэйуэзера на 1.6 кг

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото
Конор Макгрегор тяжелее Флойда Мэйуэзера на 1.6 кг

27 августа приблизительно в 7 утра по иерусалимскому времени в Лас-Вегасе состоится один из самых ожидаемых боев. Легенда бокса Флойд Мэйуэзер-младший проведет поединок по правилам бокса против легенды ММА Конора Макгрегора.

Оба спортсмена уложились в рамки весовой категории (69.85). Вес ирландцы составил 69.4 кг, американца - 67.8.

Напомним, Флойд Мэйуэзер-младший специально возобновил карьеру из-за этого поединка. Победить его не удалось никому.

Он считается одним из лучших боксеров мира. Очень техничен, умеет использовать слабые стороны противника, великолепно защищается и очень опасен в контратаках.

Конор Макгрегор - один из лучших бойцов смешанных единоборств. Он чемпион UFC в двух весовых категориях, обладающий потрясающим ударом левой.

Бой пройдет по правилам бокса. Поэтому преимущество изначально у Флойда. Но Макгрегор уверен в себе, умеет атаковать и надеется на победу (хотя эксперты считают фаворитом американца).

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