ЦСКА победил в Греции: результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись первые матчи третьего отборочного тура Лиги чемпионов. БАТЭ проиграл "Славии" 0:1. ЦСКА в гостях победил АЕК 2:0.
Карабах (Азербайджан) - Шериф (Тирасполь, Молдова) 0:0
Славия (Прага, Чехия) - БАТЭ (Борисов, Беларусь) 1:0
На 19-й минуте был удален Евгений Яблонский. За это же нарушение был назначен пенальти, который реализовал Милан Шкода.
Стяуа (Бухарест, Румыния) - Виктория (Пльзень, Чехия) 2:2
АЕК (Афины, Греция) - ЦСКА (Москва, Россия) 0:2
Израильский полузащитник Бибрас Натхо вышел на замену на 75-й минуте.
Голы забили Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.
Вардар (Скопье, Македония) - Копенгаген (Дания) 1:0
Единственный гол на 65-й минуте забил Жонатан Балотелли.
Партизан (Белград, Сербия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 1:3