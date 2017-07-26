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Спорт

ЦСКА победил в Греции: результаты матчей Лиги чемпионов

время публикации: 07:02 | последнее обновление: 07:05 блог версия для печати фото
ЦСКА победил в Греции: результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись первые матчи третьего отборочного тура Лиги чемпионов. БАТЭ проиграл "Славии" 0:1. ЦСКА в гостях победил АЕК 2:0.

Карабах (Азербайджан) - Шериф (Тирасполь, Молдова) 0:0

Славия (Прага, Чехия) - БАТЭ (Борисов, Беларусь) 1:0

На 19-й минуте был удален Евгений Яблонский. За это же нарушение был назначен пенальти, который реализовал Милан Шкода.

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Виктория (Пльзень, Чехия) 2:2

АЕК (Афины, Греция) - ЦСКА (Москва, Россия) 0:2

Израильский полузащитник Бибрас Натхо вышел на замену на 75-й минуте.

Голы забили Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

Вардар (Скопье, Македония) - Копенгаген (Дания) 1:0

Единственный гол на 65-й минуте забил Жонатан Балотелли.

Партизан (Белград, Сербия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 1:3

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