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Спорт

Дзюдо: израильские дзюдоисты завоевали золотую и бронзовую медали Гран-при в Абу-Даби

время публикации: 26 октября 2017 г., 18:11 | последнее обновление: 26 октября 2017 г., 18:24 блог версия для печати фото
Дзюдо: израильские дзюдоисты завоевали зололтую и бронзовую медали Гран-при в Абу-Даби
Гили Коэн (весовая категория до 52 кг) завоевала бронзовую медаль
Дзюдо: израильские дзюдоисты завоевали зололтую и бронзовую медали Гран-при в Абу-Даби

В Абу-Даби проходит этап Гран-при по дзюдо. Власти этой арабской страны выдали визы для участия в соревнованиях 12 израильским спортсменам с условием, что они будут выступать под флагом Международной федерации дзюдо.

Попытки президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера переубедить организаторов соревнований, не увенчались успехом. Израильтянам хоть и разрешено было выйти на татами, но запрещено выступать под своим национальным флагом. Спортсменам пришлось также отпороть израильские флаги со своей формы и согласиться с тем, что в случае "золота" в их честь не прозвучит "А-Тиква", гимн Израиля.

Кроме того, в этом году спортсменов попросили проявить осторожность при посещении Абу-Даби. Члены сборной ни выложили ни одной своей фотографии в социальные сети с начала соревнований.

Ранее бывший известный дзюдоист депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") по этому поводу заявил: " Это один из важнейших турниров для дзюдоистов и нельзя допустить, чтобы израильская команда выступала без символов государства, а под флагом Международной федерации дзюдо. Это настоящий дипломатический скандал, это очередная попытка делигитимации Израиля, очередной поклон пособникам террора".

Состав сборной Израиля: Даниэль Бен Давид (весовая категория до 60 кг), Таль Фликер, Барух Шмаилов (оба - до 66 кг), Тоар Бутбуль (до 73 кг), Саги Муки (до 81 кг), Петр Пальчик (до 100 кг), Ор Сасон (свыше 100 кг), Шира Ришони, Ноа Минскер (обе - до 48 кг), Гили Коэн (до 52 кг), Ротем Шор (до 63 кг) и Ярден майерсон (до 78 кг).

После первого дня турнира сборная Израиля, именуемая сборной Международной федерации дзюдо, занимает в общекомандном зачете второе место, завоевав одну золотую, одну бронзовую медали и занял одно пятое место (тоже дающее зачетные очки).

Лидируют россияне, завоевавшие по две золотые и бронзовые медаоли.

Победителем в весовой категории до 66 кг стал израильтянин Таль Фликер.

В финале он победил азербайджанца Нията Шахализаде.

В предварительном раунде Таль Фликер победил белоруса Дмитрия Шершуна и монгола Тумурхулега Даваадоржа.

В полуфинале израильтянин одолел казаха Йелдоса Жумаканова, победившего в предварительном раунде израильтянина Баруха Шмаилова.

Таль Фликер - бронзовый призер чемпионата мира 2017 года, победитель турнира "Большого шлема" в Баку в 2017 году, победитель этапа Гран-при в Канкуне в 2017 году.

Гили Коэн (весовая категория до 52 кг) завоевала бронзовую медаль. В предварительном раунде она победила португалку Леандру Фрейтас и швейцарку Эвелин Чоп. В полуфинале израильтянка проиграла бельгийку Шарлин ван Сник. В матче за третье место она победила Жоану Рамос (Португалия).

Шира Ришони (до 48 кг) в поединке за третье место проиграла аргентинке Пауле Парето.

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