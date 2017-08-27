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Спорт

"Боруссия" победила "Герту" и вышла в лидеры

время публикации: 10:32 | последнее обновление: 10:32 блог версия для печати фото
"Боруссия" победила "Герту" и вышла в лидеры

В матче второго тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила берлинскую "Герту" 2:0.

Победа вывела "шмелей" на первое место. По разнице забитых и пропущенных они опережают "Баварию" и "Гамбург".

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос (Емер Топрак, 40), Пищек, Бартра, Загаду, Кастро, Нури Шахин, Гетце (Кагава, 63), Пулишич, Обамеянг, Филипп (Дауд, 79)

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Штарк, Шельбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 58), Калу (Харагути, 58), Леки

На 15-й минуте Шехин навесил. Удар у Обамеянга не получился, но мяч оказался в сетке 1:0. На 52-й минуте Пулишич совершил проход до чужой штрафной и пробил. Мяч прошел рядом со штангой.

На 57-й минуте Шехин бьет метров с 20. Мяч от перекладины отскочил в сетку 2:0.

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