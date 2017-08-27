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Спорт

"Челси" уверенно переиграл "Эвертон"

время публикации: 18:30 | последнее обновление: 18:30 блог версия для печати фото
"Челси" уверенно переиграл "Эвертон"

В матче третьего тура чемпионата Англии "Челси" победил "Эвертон" 2:0. Интересно, что "ириски" не нанесли ни одного удара в створ ворот.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Мозес (Кристенсен, 89), Фабрегас, Канте, Алонсо, Педро (Бакайоко, 75), Мората (Батшуайи, 78), Виллиан

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Уильямс, Ягелка (Леннон, 83), Холгейт, Дэйвис (Бешич, 46), Гуйе, Руни, Сигурдссон, Бэйнс, Рамирес (Калверт-Льюин, 62)

На 10-й минуте Педро нанес великолепный удар через себя. Мяч прошел выше ворот. На 27-й минуте Фабрегас пробил точно в дальний нижний угол 1:0.

На 40-й минуте Аспилкуэта навесил. Мората переправил мяч в сетку 2:0.

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