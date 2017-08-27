В Карсоне Мигель Котто вновь стал чемпионом мира

Мигель Котто завоевал титул чемпиона мира по боксу во втором полусреднем весе по версии WBO. Легендарный боец, почти два года не выходивший на ринг, победил по очкам японца Йосихиро Камегаи.

Счет по карточкам 120:108, 119:109, 118:110.

Японец применил свою излюбленную тактику - идти вперед и бить (недаром у него 24 досрочные победы из 27).

Но опытнейший Котто, несмотря на длительный простой (последний бой - в ноябре 2015 года он проиграл Саулю Альваресу бой за звание чемпиона мира по версии WBC), к такому повороту событий был готов. Он регулярно ловил противника на контратаках. Стоит отдать должное японскому боксеру. По подсчетам комментатора, Котто нанес около 50 акцентированных ударов, но Камегаи не рухнул.