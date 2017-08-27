Флойд Мейвезер-младший нокаутировал Конора Макгрегора

В Лас-Вегасе состоялся бой по правилам бокса между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором. Боксер победил техническим нокаутом в десятом раунде.

Опасения, что лучший боксер легко нокаутирует легенду ММА не оправдались. Макгрегор действовал достаточно уверенно и мальчиком для битья не был. Эксперты предсказывали нокаут в первом раунде. Другие говорили, что ирландцу не продержаться дольше четырех. Конор продержался десять раундов.

Ирландец с первых секунд ринулся вперед. Флойд уверенно защищался, уходя от ударов. Затем инициативу перехватил американец. В конце первого раунда Конор дважды встречными ударами поймал противника.

Во втором раунде ирландец несколько раз пытался захватить соперника. Рефери Роберт Берд во втором и третьем раунде предупредил Макгрегора за удары по затылку. В третьем раунде Конор несколько раз доставал соперника джебами. Флойд действует уверенно, никуда не торопясь.

Четвертый раунд начался с мощных атак бойца ММА. Мейвезер наносит удары по корпусу, сбивая дыхание соперника. В пятом раунде Флойд наступал.

В шестом раунде Макгрегору удалось зажать противника и нанести несколько ударов. Затем Флойд перешел в затяжную атаку. Ирландец дважды попал по печени.

В середине шестого раунда Флойд наносит сильный удар в голову. Затем он провел несколько ударных комбинаций. В восьмом раунде Флойд атакует, методично обрабатывая соперника ударами.

В начале девятого раунда ирландец несколько раз достал соперника ударами (один был ниже пояса). Затем началась затяжная атака американца. От нокаута Макгрегора спас гонг. В следующем раунде атака продолжилась и Флойд сбил соперника с ног.