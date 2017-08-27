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Спорт

Шмайхель отразил пенальти. "Красные дьяволы" победили "Лестер"

время публикации: 08:24 | последнее обновление: 08:24 блог версия для печати фото
Шмайхель отразил пенальти. "Красные дьяволы" победили "Лестер"

В матче третьего тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Лестер" 2:0. Команда Жозе Моуриньо победила во всех встречах, не пропустив и забив 10 мячей.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Байи, Блинд, Мата (Рэшфорд, 67), Матич, Погба, Мхитарян (Феллаини, 74), Марсьяль (Лингард, 76), Лукаку

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Магуайр, Морган, Фукс, Олбрайтон (Грэй, 60), Ндиди, Джеймс, Окадзаки (Кинг, 60), Махрез, Варди (Слимани, 76)

У "красных дьяволов" было большое преимущество. Отлично действовал Каспер Шмайхель, и хозяевам удалось забить лишь в конце матча.

На 53-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Шмайхель парировал мяч после удара Лукаку. На 70-й минуте "красные дьяволы" подали угловой. Рэшфорд пробил. Мяч от руки вратаря влетел в сетку 1:0.

На 82-й минуте Лингард пробил по воротам. Феллаини подставил колено 2:0.

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