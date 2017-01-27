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Спорт

"Шапекоэнсе" провел первый официальный матч после авиакатастрофы

время публикации: 10:26 | последнее обновление: 10:26 блог версия для печати фото
"Шапекоэнсе" провел первый официальный матч после авиакатастрофы

Бразильский клуб "Шапекоэнсе", большая часть команды которого погибла в авиакатастрофе в Колумбии, провел первый официальный матч после трагедии.

В матче первого тура Примейра-лиги "Шапекоэнсе" сыграл вничью 0:0 с "Жаинвиллем".

Ворота хозяев защищал арендованный у "Жувентуде" 21-летний Элиаш Курсель.

В основном составе вышли Диего Ренан (серебряный призер чемпионата Бразилии 2010 года в составе "Крузейро"), Эмилио Себальос (арендованный у уругвайского "Дефенсор Спортинг"), Луис Отавио (арендованный у "Луверденсе"), Натан (обладатель Кубка Бразилии 2015 года в составе "Пальмейраса"), Луис Антонио (обладатель Кубка Бразилии 2013 года в составе "Фламенго"), Осман (арендованный у "Луверденсе"), Мойзеш (обладатель Кубка Бразилии 2016 года в составе "Гремиу"), Доду (обладатель Кубка Бразилии 2014 года, серебряный призер чемпионата Бразилии 2015 года в составе "Атлетику Минейру"), Тулио де Мелу (игравший раньше в "Лилле", "Ле-Мане", "Эвиане", "Вальядолиде"), Артур (игравший ранее во "Фламенго").

На замены выходили Надсон, Лоуренси (играющий в "Шапекоэнсе" с 2015 года. На злополучный финал он не полетел по требованию тренера резервной команды клуба), Алехандро Мартинуччио (игрок "Шапекоэнсе" с 2016 года. В Колумбию не полетел из-за травмы. В прошлом играл за "Флуминенсе", "Пеньяроль", "Вильярреал").

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