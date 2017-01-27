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Спорт

СМИ: в 2018 году Криштиану Роналду женится на модели Джорджине Родригес

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 09:58 блог версия для печати фото
СМИ: в 2018 году Криштиану Роналду женится на модели Джорджине Родригес

Суперзвезда мирового футбола Криштиану Роналду запланировал свадьбу на лето 2018 года, утверждает Correio da Manha.

Избранницей форварда "Реала" и сборной Португалии стала 21-летняя модель Джорджина Родригес.

По данным португальского издания, красавица-модель нравится не только Криштиану Роналду, но и его близким. Она сумела подружиться с сыном футболиста и матерью Криштиану Роналду, которой не нравились прежние подруги сына.

Криштиану и Джорджина впервые появились вместе в ноябре прошлого года в парижском Диснейленде. Затем они вместе посетили матч мадридского "Реала" и вместе были на церемонии вручения награды лучшему футболисту мира.

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