Немецкий клуб расторг контракт с футболистом, связанным с радикальными исламистами

28-летний атакующий полузащитник сборной Туниса Энис Бен-Хатира (уроженец Берлина) отчислен из клуба "Дармштадт" за то, что оказывал помощь организации радикальных исламистов, сообщает британское издание Mirror.

Он был связан с Ansaar International, организующей в Германии сбор средств для помощи экстремистам в Сирии, Афганистане, Палестинской автономии, Сомали.

В Германии деятельность этой организации запрещена.

Президент клуба Рудигер Фритч сказал, что сотрудничество футболиста с этой организацией было ошибкой.