27 января 2017 г.
последняя новость: 07:43
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:43 Танцы на льду. Лидируют россияне, израильтяне на пятом месте
07:28 Парное катание: чемпионами Европы стали россияне. Израильтяне на 16-м месте
07:06 Немецкий клуб расторг контракт с футболистом, связанным с радикальными исламистами
06:50 Крест уберут с эмблемы "Реала" на продукции, предназначенной для Ближнего Востока
06:32 Айнарс Багатскис: "После нокаута в Стамбуле нам необходимо было подняться"
06:09 Стамбульское дерби. "Маккаби" одолел россиян
23:00 Евролига: "Маккаби" обыграл россиян
22:05 В финале Открытого чемпионата Австралии встретятся сестры Уильямс
23:11 Египтяне победили команду Авраама Гранта. Сборные Египта и Ганы вышли в плэй-офф
21:23 Кубок Европы: израильтяне проиграли в Венгрии
Спорт

Немецкий клуб расторг контракт с футболистом, связанным с радикальными исламистами

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 07:06 блог версия для печати фото
Энис Бен-Хатира

28-летний атакующий полузащитник сборной Туниса Энис Бен-Хатира (уроженец Берлина) отчислен из клуба "Дармштадт" за то, что оказывал помощь организации радикальных исламистов, сообщает британское издание Mirror.

Он был связан с Ansaar International, организующей в Германии сбор средств для помощи экстремистам в Сирии, Афганистане, Палестинской автономии, Сомали.

В Германии деятельность этой организации запрещена.

Президент клуба Рудигер Фритч сказал, что сотрудничество футболиста с этой организацией было ошибкой.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 января 2017 г.
Крест уберут с эмблемы "Реала" на продукции, предназначенной для Ближнего Востока
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 января 2017 г.
Египтяне победили команду Авраама Гранта. Сборные Египта и Ганы вышли в плэй-офф
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 января 2017 г.
Спасая команду от углового, белорусский вратарь забил гол ударом через все поле
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 января 2017 г.
Сборная Кот д`Ивуар выбыла. В четвертьфинал вышли конголезцы и марокканцы
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 января 2017 г.
Слимани забил два мяча. Алжирцы вылетели. Сборные Сенегала и Туниса вышли в плэй-офф
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2017 г.
"Неукротимые львы" отправили хозяев КАН отдыхать. Сборные Камеруна и Буркина-Фасо вышли в четвертьфинал
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2017 г.
"Арсенал" и "Челси" одерживают победы. "Канониры" забили победный гол на 98-й минуте







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017