Юниорский Открытый чемпионат Австралии: в финал вышли израильтянин и украинка

Юный израильский теннисист Ишай Олиэль вышел в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале он победил китайца Ву Жибина (первую ракетку турнира) 6:4, 3:6, 6:2.

В финале Ишай сыграет с венгром Цомбором Пирошом, победившим француза Корентина Муте 6:3, 6:4.

Ишай Олиэль, которому 5 января исполнилось 17 лет, занимает 934 место в рейтинге АТР (личный рекорд - 912-е место). Выход в финал юниорского турнира "Большого шлема" - пока его лучшее достижении в одиночном разряде. В 2016 году он стал победителем юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

В финале турнира юниорок встретятся Ребекка Масарова (Чехия) и украинка Марта Костюк.