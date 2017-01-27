27 января 2017 г.
последняя новость: 16:37
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:11 Юниорский Открытый чемпионат Австралии: в финал вышли израильтянин и украинка
15:55 В финале Открытого чемпионата Австралии встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
10:39 Открытый чемпионат Австралии: победительницами в парном разряде стали Маттек-Сэндз и Шафаржова
10:26 "Шапекоэнсе" провел первый официальный матч после авиакатастрофы
09:51 СМИ: в 2018 году Криштиану Роналду женится на модели Джорджине Родригес
09:31 Трагикомедия в чемпионате Турции: невероятный пенальти
08:35 Открытый чемпионат Австралии. В швейцарском полуфинале победил Федерер
07:43 Танцы на льду. Лидируют россияне, израильтяне на пятом месте
07:28 Парное катание: чемпионами Европы стали россияне. Израильтяне на 16-м месте
07:06 Немецкий клуб расторг контракт с футболистом, связанным с радикальными исламистами
Спорт

Юниорский Открытый чемпионат Австралии: в финал вышли израильтянин и украинка

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
Юниорский Открытый чемпионат Австралии: в финал вышли израильтянин и украинка

Юный израильский теннисист Ишай Олиэль вышел в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале он победил китайца Ву Жибина (первую ракетку турнира) 6:4, 3:6, 6:2.

В финале Ишай сыграет с венгром Цомбором Пирошом, победившим француза Корентина Муте 6:3, 6:4.

Ишай Олиэль, которому 5 января исполнилось 17 лет, занимает 934 место в рейтинге АТР (личный рекорд - 912-е место). Выход в финал юниорского турнира "Большого шлема" - пока его лучшее достижении в одиночном разряде. В 2016 году он стал победителем юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

В финале турнира юниорок встретятся Ребекка Масарова (Чехия) и украинка Марта Костюк.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 января 2017 г.
В финале Открытого чемпионата Австралии встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 января 2017 г.
Открытый чемпионат Австралии: победительницами в парном разряде стали Маттек-Сэндз и Шафаржова
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 января 2017 г.
Открытый чемпионат Австралии. В швейцарском полуфинале победил Федерер
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 января 2017 г.
В финале Открытого чемпионата Австралии встретятся сестры Уильямс
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 января 2017 г.
Мирьяна Лучич-Барони и Серена Уильямс вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2017 г.
Первая ракетка мира выбыла из борьбы. Федерер вышел в четвертьфинал
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2017 г.
Сенсация Открытого чемпионата Австралии: Миша Зверев победил первую ракетку мира







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017