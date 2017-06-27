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Спорт

На 40-м году жизни скончался известный российский хоккейный арбитр

время публикации: 19:29 | последнее обновление: 19:29 блог версия для печати фото
На 40-м году жизни скончался известный российский хоккейный арбитр

27 июня на 40-м году жизни скончался российский хоккейный арбитр Михаил Бутурлин-младший, сообщает "Р-Спорт".

Он обслуживал матчи КХЛ с сезона 2010-11 годов.

В Континентальной хоккейной лиге он обслужил 324 матча (289 - в регулярном чемпионате, 27 - в плей-офф и 8 - в Кубке Надежды).

"Мне только что сообщили, что Михаил Бутурлин-младший почувствовал себя плохо на велотренажере. Его отвезли в больницу, ночь он провел в коме. Сегодня скончался", - "Р-Спорт" приводит слова арбитра Вячеслава Буланова.

Михаил Бутурлин-младший - сын хоккеиста и хоккейного арбитра Михаила Бутурлина, а также старший брат бывшего нападающего ЦСКА, "Спартака" и "Салават Юлаева" Александра Бутурлина.

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