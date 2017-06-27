27 июня 2017 г.
последняя новость: 20:46
Стивен Хокинг: человечество обречено
Что делает Королева в Израиле?
Сырный хлеб
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:36 Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для обложки журнала
20:08 Джейк Коэн возвращается в тель-авивский "Маккаби"
19:41 Симоне Пьяниджани покинул пост главного тренера столичного "Апоэля"
19:29 На 40-м году жизни скончался известный российский хоккейный арбитр
18:48 Результаты командного чемпионата мира по шахматам, завершившегося в Ханты-Мансийске
21:07 Австралийцы удивили чилийцев, но выбыли из борьбы
20:24 Первое в истории удаление при помощи видеоповтора. Немцы победили сборную Камеруна
19:56 Сенсации не произошло: немцы и чилийцы вышли в полуфинал
18:50 Победителем "Гран-при Азербайджана" стал Даниэль Риккьярдо
16:52 Лидер "Апоэля" (Холон) будет играть за "Финикс Санз" в Летней лиге НБА
Спорт

Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для обложки журнала

время публикации: 20:36 | последнее обновление: 20:36 блог версия для печати фото
Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для обложки журнала

Бывшая первая ракетка мира датчанка польского происхождения Каролин Возняццки снялась обнаженной для обложки журнала ESPN Body.

Обложку издания она выложила на своей странице в Instagram.

Каролин Возняцки - дочь профессиональных спортсменов. Отец ее играл в футбол на профессиональном уровне, мать - в волейбол.

Она была первой ракеткой мира в 2010-11 годах.

Каролин Возняцки - победительница 25 турниров WTA в одиночном разряде. Она никогда не побеждала в турнирах "Большого шлема". Датчанка дважды играла в финалах Открытого чемпионата США в 2009 и 2014 годах.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 июня 2017 г.
Американская модель обнаженной совершила прыжок с парашютом со скалы
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 июня 2017 г.
Итальянская модель утешила болельщиков: снялась в нарисованной на теле форме
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 мая 2017 г.
Четырехкратная олимпийская чемпионка снялась обнаженной в телешоу
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2017 г.
Хакеры похитили обнаженные фото одной из самых красивых гольфисток
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 мая 2017 г.
"Мисс Бум Бум" разделась ради рекламы Кубка конфедераций
// NEWSru.co.il // Спорт // 5 мая 2017 г.
Знаменитая рестлерша снялась обнаженной в честь полумиллионного подписчика на YouTube







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 27 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017