Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для обложки журнала

Бывшая первая ракетка мира датчанка польского происхождения Каролин Возняццки снялась обнаженной для обложки журнала ESPN Body.

Обложку издания она выложила на своей странице в Instagram.

Каролин Возняцки - дочь профессиональных спортсменов. Отец ее играл в футбол на профессиональном уровне, мать - в волейбол.

Она была первой ракеткой мира в 2010-11 годах.

Каролин Возняцки - победительница 25 турниров WTA в одиночном разряде. Она никогда не побеждала в турнирах "Большого шлема". Датчанка дважды играла в финалах Открытого чемпионата США в 2009 и 2014 годах.