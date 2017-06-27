Результаты командного чемпионата мира по шахматам, завершившегося в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске завершился командный чемпионат мира по шахматам. Сборные Израиля не сумели завоевать право выступить на данном турнире.

Чемпионами стали сборные Китая (мужской чемпионат) и России (женский).

В последнем туре китайцы победили поляков 2,5:1,5 и стали чемпионами безотносительно результатов конкурентов. Россияне одержали выдающуюся победу над американцами 4:0, но не сумели настичь лидера.

Впервые за 78 лет мужская сборная Польши завоевала командную медаль - стала бронзовым призером чемпионата (последний раз команда поднималась на пьедестал на олимпиаде в 1939 году).

Стоит отметить, что по мнению экспертов, многие команды из-за неудачного графика соревнований ФИДЕ выступали в Ханты-Мансийске не в сильнейших составах.

Итоговые результаты. Китай 16 очков, Россия 15, Польша 12, Индия 11, Турция 10, Украина, Беларусь, США - по 8, Норвегия 2, Египет 0.

В женском турнире сборная России была сильнее всех. На втором месте сборная Китая. На третьем - команда Грузии, по дополнительным показателям обошедшая команды Индии и Украины.

Итоговое положение. Россия 16 очков, Китай 13, Грузия, Индия, Украина - по 12, Польша 9, США 6, Вьетнам, Азербайджан - по 5, Египет 0.

Интересный анализ турнира в своем Facebook сделал президент Ассоциации шахматистов-профессионалов и один из сильнейших гроссмейстеров Израиля Эмиль Сутовский.