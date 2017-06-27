А побеждают всегда немцы: сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы, победив в серии пенальти англичан

Первым финалистом молодежного чемпионата Европы (игроки до 21 года), который проходит в Польше, стала сборная Германии.

Немцы победили в серии послематчевых пенальти сборную Англии 4:3. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 2:2.

Игра проходила в городе Тихи.

У немцев пенальти не забил Янник Герхардт (Вольфсбург), у англичан - Кевин Тамораеби Бакумо-Абрахам (Челси, в этом сезоне на правах аренды играл за Бристоль) и Натан Редмонд (Саутгемптон).

В основное время у немцев голы забили Дэви Зелке (этим летом перешел из Лейпцига в Герту) и Феликс Платте (недавно перешел из Дармштадта в Шальке 04), у англичан - Демарай Грей (Лестер) и Бакумо-Абрахам.