Джейк Коэн возвращается в тель-авивский "Маккаби"

Официальный сайт тель-авивского "Маккаби" анонсировал возвращение в команду израильско-американского "большого" Джейка Коэна.

В прошлом сезоне он играл за ашдодский "Маккаби". Среднестатистические показатели - 13.2 + 7.6 подборов + 2 передачи за матч.

Джейк Коэн - сын Дэвида Коэна, игравшего за команду колледжа Хавертфорда, Пенсильвания.

Сам он играл за колледж Давидсона (Дэвидсон Уайлдкэт), Северная Каролина, выступавший в первом дивизионе NCAA.

В 2013 году Джейк Коэн не был выбран на драфте. В 2013-15 годах он играл за тель-авивский "Маккаби" (с арендой в "Маккаби", Ришон ле-Цион).

В 2015-16 годах мощный форвард/ центровой выступал за "Арис" (Салоники).