Йони Эрлих победил в Турции. Эдан Лешем проиграл в Милане

Йони Эрлих и Никола Мектич вышли в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира Antalya Open (призовой фонд 500 тысяч долларов).
В первом матче израильско-хорватский дуэт победил Сантьяго Гонсалеса (Мексика) и Скотта Липски (США) 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Йони и Никола сыграют с Филиппом Пецшнером (Германия) и Александром Пейей (Австрия).
Этот матч состоится завтра, 28 июня.
В матче первого круга одиночного разряда теннисного турнира Aspria Tennis Cup (призовой фонд 43 тысячи евро) израильтянин Эдан Лешем проиграл итальянцу Джанлуке ди Никола 2:6, 6:4, 1:6.