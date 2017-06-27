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Спорт

Йони Эрлих победил в Турции. Эдан Лешем проиграл в Милане

время публикации: 21:42 | последнее обновление: 21:45 блог версия для печати фото
Йони Эрлих победил в Турции. Эдан Лешем проиграл в Милане

Йони Эрлих и Никола Мектич вышли в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира Antalya Open (призовой фонд 500 тысяч долларов).

В первом матче израильско-хорватский дуэт победил Сантьяго Гонсалеса (Мексика) и Скотта Липски (США) 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Йони и Никола сыграют с Филиппом Пецшнером (Германия) и Александром Пейей (Австрия).

Этот матч состоится завтра, 28 июня.

В матче первого круга одиночного разряда теннисного турнира Aspria Tennis Cup (призовой фонд 43 тысячи евро) израильтянин Эдан Лешем проиграл итальянцу Джанлуке ди Никола 2:6, 6:4, 1:6.

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