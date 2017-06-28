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Спорт

Результаты матчей Лиги чемпионов

время публикации: 27 июня 2017 г., 23:09 | последнее обновление: 27 июня 2017 г., 23:09 блог версия для печати фото
Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи первого отборочного тура (всего четыре) Лиги чемпионов. Ответные игры состоятся через неделю.

Викингур (Фарерские острова) - Трепка 89 (Митровице, Косово) 2:1

У хозяев отличились Гуннар Ватнхамар и Адешина Лаваль, раньше выступавший в Дании и Швеции. У гостей - Фитон Хайдари.

Хибернианс (Мальта) - Инфонет (Таллинн, Эстония) 2:0

На 62-й минуте бразилец Жорже Перейра, ранее выступавший в Венгрии, открыл счет 1:0. На 73-й минуте свои ворота поразил Александр Володин.

Зе Нью Сэйнтс (Уэльс) - Европа (Гибралтар) 1:2

У хозяев гол забил Скотт Куигли, у гостей - бывший полузащитник мадридского "Атлетико" Алекс Куильо и Кике Гомес.

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