Паоло Мальдини начал теннисную карьеру в день 49-летия с разгромного поражения

Легенда "Милана" Паоло Мальдини, которому сегодня исполнилось 49 лет, неудачно начал теннисную карьеру.

В матче первого круга парного разряда теннисного турнира Aspria Tennis Cup (призовой фонд 43 тысячи евро) он и Стефано Ландонио были разгромлены поляком Томашем Беднареком и голландцем Давидом Пелом 1:6, 1:6.

"Капитан" всю свою карьеру играл в "Милане". В 1978 - 2009 годах он защищал цвета "красно-черных", пройдя путь от игрока детской команды до суперзвезды и легенды клуба.

Семикратный чемпион Италии, пятикратный победитель Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, двукратный обладатель Межконтинентального кубка, победитель клубного чемпионата мира 2007 года.

В 1988-2002 годах Паоло Мальдини выступал за сборную Италии. Он - бронзовый призер чемпионата мира 1990 года, серебряный - 1994, бронзовый призер чемпионата Европы 1988 года, серебряный - 2000.